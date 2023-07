Liftoff vom US-Weltraumbahnhof in Cape Canaveral

Europas "Euclid"-Sonde soll am Samstag starten

Einen indirekten Blick auf die rätselhafte Dunkle Materie und Dunkle Energie soll das neue Weltraumteleskops "Euclid" der Europäischen Weltraumagentur ESA ermöglichen. Der Start an Bord einer "Falcon 9"-Raktete des US-Unternehmens SpaceX soll am Samstag um 17.11 Uhr vom aus erfolgen. Über sechs Jahre hinweg wird das Teleskop die Form von Galaxien und Galaxienhaufen in über einem Drittel des Himmels mit großer Genauigkeit messen.

Bei der rund 1,4 Milliarden Euro teuren Mission handelt es sich um ein vollständig europäisches Vorhaben, das mit Unterstützung NASA abgewickelt wird. Involviert sind um die 3.500 Personen aus 21 Ländern Europas, den USA, Kanada oder Japan, heißt es seitens der ESA. Aus Österreich sind zwei Wiener Weltraumfirmen sowie die Forschungsteams von Tim Schrabback und Francine Marleau von der Universität Innsbruck beteiligt. Ziel ist es, eine möglichst detailgetreue Karte des Himmels abseits unserer Heimatgalaxie zu erstellen. Aus neuen Daten zu Verzerrungseffekten durch große Massen hoffen Forscher weltweit darauf, mehr über die schwer fassbare Dunkle Materie und Dunkle Energie zu erfahren. Bei "Euclid" handelt es sich um die zweite große ESA-Raumfahrtmission in diesem Jahr. Im April startete bereits der "JUpiter ICy moons Explorer" (JUICE).