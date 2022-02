Europas Banken in Sorge wegen Folgen der Ukraine-Krise

Die Sanktionsdrohungen des Westens in der Ukraine-Krise zielen auf Russland, könnten nach Einschätzung von Experten aber auch die europäische Finanzbranche empfindlich treffen. Besonders viel steht für Geldhäuser in Österreich, Italien und Frankreich auf dem Spiel.

Ein Swift-Ausschluss Russlands wäre eine "Art Atombombe", sagte Heinrich Steinhauer, der die Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) in Moskau vertritt, zu Reuters. Sie käme einem gigantischen Schuldenerlass für russische Kunden gleich, weil Rückzahlungen von Verbindlichkeiten an die Banken nicht mehr möglich wären. "Für viele wäre das eine Katastrophe", so Steinhauer. Dies gelte vor allem für die EU und Russland, aber nicht so sehr für die USA, weil es hier weniger Wirtschaftsbeziehungen zu Russland gebe.