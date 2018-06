Europas Autoindustrie verlangt Ausbau von Ladestationen

Die europäische Autoindustrie hält die EU-Klimaziele für den Verkehr nicht für erreichbar, wenn nicht rasch Hunderttausende Ladestationen für Elektroautos gebaut werden. Ohne die nötigen Investitionen werde das Ziel der EU-Kommission scheitern, bis 2030 möglichst 30 Prozent emissionsarme Fahrzeuge auf den Straßen zu haben, so der Präsident des europäischen Herstellerverbands Acea, Carlos Tavares.

Gerade in finanzschwächeren Mitgliedstaaten könnte der Ausbau der Infrastruktur zum Problem werden, sagte Tavares am Dienstag in Brüssel. Ohne ausreichend Ladesäulen blieben aber die Käufer weg. In der Hälfte der EU-Staaten liege der Marktanteil von Elektroautos derzeit bei weniger als 1 Prozent. Als realistisches Ziel sieht der Verband 20 Prozent bis 2030.