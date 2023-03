Europarat-Gruppe ortet schwindende Pressefreiheit in Europa

Seit dem Beginn des Ukraine-Krieges wurden mindestens zwölf Journalisten und Medienschaffende in Ausübung ihres Berufes getötet und 21 verletzt. Der Krieg finde aber auch vor dem Hintergrund einer anhaltenden Verschlechterung der Pressefreiheit in ganz Europa statt, mit einem deutlichen Anstieg der Zahl inhaftierter Journalisten, resümiert der Jahresbericht der "Plattform zur Förderung des Schutzes des Journalismus und der Sicherheit von Journalisten" des Europarates.

Der unter dem Titel "War in Europe and the fight for the right to report" am Dienstag veröffentlichte Bericht untersucht die wichtigsten Bedrohungen der Medienfreiheit in Europa und richtet Empfehlungen zur Verbesserung der Situation an den Europarat, die Europäische Union und deren Mitgliedsstaaten. Im Lauf des Vorjahres veröffentlichte die Plattform 289 Berichte über Bedrohungen oder Angriffe auf die Medienfreiheit in 37 Staaten, im Rahmen derer Journalisten ermordet, inhaftiert, angegriffen, juristisch verfolgt oder Verleumdungskampagnen ausgesetzt wurden.