Europaparlament gegen Beitrittsverhandlungen mit Türkei

Das Plenum des Europaparlaments hat am Mittwoch mehrheitlich für die "formelle Aussetzung" der Beitrittsverhandlungen mit der Türkei gestimmt. Dabei handle es sich um die Einstellung derselben, erklärte die österreichische Pressestelle der Europäischen Volkspartei (EVP) im Anschluss an die Abstimmung.

“Die Türkei hat sich in den vergangenen Jahren massiv von Europa und unseren Werten wegbewegt und erfüllt das erste Kopenhagener Kriterium für ein Kandidatenland nicht mehr”, teilte darin ÖVP-Delegationsleiter Othmar Karas mit, der sich gegen weitere Beitrittsverhandlungen ausgesprochen hatte.

Das Land sei aber ein wichtiger Nachbar, mit dem Europa eng kooperieren müsse, hieß es. “Wir sollten zivilgesellschaftliche Initiativen in der Türkei unterstützen und in wichtigen Fragen eng mit der Türkei zusammenarbeiten”, so Karas.