Europaministerin Edtstadler zu Antrittsbesuch nach Paris

Zwei Tage nach ihrer Angelobung wird die neue Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) ihren ersten Antrittsbesuch im EU-Ausland absolvieren. Edtstadler besucht am Donnerstag die französische Europa-Ministerin Amélie de Montchalin in Paris. Themen sind die großen EU-Baustellen Erweiterung und Finanzplanung.

Die bisherige ÖVP-Delegationsleiterin im Europaparlament und nunmehrige Kanzleramtsministerin für Europafragen will zu Beginn ihrer Amtszeit weitere Besuche auch in anderen EU-Staaten absolvieren, konkrete Termine seien allerdings noch nicht geplant, hieß es. Am 28. Jänner findet in Brüssel eine Sitzung der Europaminister bei einem Allgemeinen Rat statt. Daran werde auch Edtstadler teilnehmen, hieß es.