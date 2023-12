Europaminister bereiten EU-Gipfel zu Ukraine und Budget vor

Die Europaministerinnen und -minister treffen am Dienstag in Brüssel zusammen, um den EU-Gipfel am Donnerstag und Freitag vorzubereiten. Ganz oben auf der Agenda stehen zwei gewichtige Fragen: Startet die EU Beitrittsgespräche mit der Ukraine? Ist sie bereit, für die Ukraine und weitere aktuelle Herausforderungen ihren langjährigen Haushalt aufzustocken? Für Österreich kommt Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) am Dienstag nach Brüssel.

Ungarns Präsident Viktor Orban hatte zuletzt mehrfach mit einem Veto gegen den Startschuss von Beitrittsgesprächen sowie gegen mehr Unterstützung für die Ukraine gedroht. Seine Begründung lautet, dass das Land nicht reif für EU-Beitrittsgespräche sei. Laut EU-Diplomaten will die EU-Kommission einen Teil der eingefrorenen ungarischen EU-Gelder in den kommenden Tagen freigeben. Dies könnte als Versuch gewertet werden, Orban zum Einlenken zu bewegen. Konkrete Entscheidungen in beiden Fragen werden - wenn überhaupt - erst von den EU-Staats- und Regierungschefs Ende der Woche getroffen. Auch zum mehrjährigen EU-Finanzrahmen bereiten die Ministerinnen und Minister am Dienstag nur den Gipfel vor, die Entscheidung liegt bei der Staats- und Regierungschefs.