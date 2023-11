Europaminister beraten Ukraine-Beitritt und EU-Budget

Im Zentrum des Treffens der Europaministerinnen und -minister am Mittwoch in Brüssel stehen die Vorbereitungen des EU-Gipfels im Dezember. Ganz oben auf der Agenda stehen die gewichtigen Fragen, ob die EU Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine aufnimmt und ob sie ihren mehrjährigen Haushalt aufstockt. Österreich steht beiden Punkten reserviert gegenüber. Österreich wird am Mittwoch von Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) vertreten.

Österreich ist wichtig, dass alle Kandidatenländer gleich behandelt werden: Wie bereits zuvor Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) betonte Edtstadler am Dienstag vor Journalisten in Wien, dass es kein "Fast-Track-Verfahren" für manche Beitrittskandidaten gebe könne. Die Erweiterung ist für viele Beobachter untrennbar mit einer Reform der EU verbunden. Beim Rat am Mittwoch soll dafür gemeinsam mit der EU-Kommission eine "Roadmap" festgelegt werden. Die EU-Kommission hält auch eine Aufstockung des mehrjährigen EU-Haushalts für notwendig, um die EU zukunftsfit zu machen. Der spanische Ratsvorsitz hat angekündigt, noch diese Woche einen neuen Kompromissvorschlag zu unterbreiten. Dieser soll Bewegung in die Gespräche bringen.