Europäisches Parlament schafft rechtliche Basis für eFuels

Mit der neuen Erneuerbaren Energien Richtlinie hat das Europäische Parlament die Basis für den breiten Einsatz von eFuels geschaffen. Schließlich sieht diese Richtlinie Mindestquoten für die Beimischung dieser synthetischen Treibstoffe vor. Stephan Schwarzer, Geschäftsführer von eFuel Alliance Österreich, sieht in dieser Entscheidung einen tragfähigen Grundstein für ein nachhaltiges Energiesystem sowie einen großen Erfolg für den Klimaschutz und die Versorgungssicherheit.

Für eFuels kann die bestehende Tankstelleninfrastruktur aber auch der bestehende Fuhrpark - vom Autobus, über den Lkw, bis zur Zugmaschine - ohne Umrüstkosten weiterverwendet werden. Für die Herstellung sind Wasser, Kohlendioxid sowie Strom aus idealerweise erneuerbarer Energie erforderlich und sie können in jedem beliebigen Verhältnis beigemischt oder als einziger Treibstoffbestandteil verwendet werden. Der geringere Wirkungsgrad, der diesen Treibstoffen oft nachgesagt wird, gleicht sich durch den Vorteil aus, dass die Energie einfach gespeichert und transportiert werden kann, merkt Beidl an. In Raffinerien können die eFuels zu synthetischen Alternativen für Benzin, Diesel und Kerosin verarbeitet werden.