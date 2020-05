Europäischer Automarkt erholt sich wohl erst in zehn Jahren

Laut einem Schweizer Experten dürfte die Erholung des europäischen Automarktes ganze zehn Jahre dauern. "Unser Gefühl ist, dass die Markenhändler diese Woche nicht gerade überrannt worden sind", sagte Christoph Wolnik vom Verband Auto-Schweiz, der die Generalimporteure und Markenhändler repräsentiert. Die Schweizer Autohändler haben ihre Showrooms seit einer Woche wieder offen.

Auch Autobranchenexperte Ferdinand Dudenhöffer rechnet damit, dass die Autoverkäufe in Europa erst in zehn Jahren wieder das Niveau von vor der Krise erreichen. "Deshalb entstehen große Überkapazitäten und es ist mit Firmenschließungen, Übernahmen oder Verkäufen sowie mit Stellenstreichungen im Autobereich und auch andernorts zu rechnen", so der Professor am Institut für Customer Insight der Universität St. Gallen.