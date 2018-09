Europäische Top-Trainer wollen Auswärtstorregel abschaffen

Die Trainer mehrerer europäischer Top-Clubs haben die Europäische Fußball-Union aufgefordert die Auswärtstorregel zu überdenken. Beim jährlichen Treffen zwischen Verband und Coaches, an dem u.a. Julen Lopetegui (Real), Massimiliano Allegri (Juventus), Unai Emery (Arsenal) oder Thomas Tuchel (Paris) teilnahmen, erklärten die Trainer, dass Auswärtstore heute einfacher zu erzielen wären als früher.

Der stellvertretende UEFA-Generalsekretär, Giorgio Marchetti, sagte, dass die UEFA dieses Thema besprechen möchte. “Die Trainer sind der Meinung, dass die Regel diskutiert gehört und genau das werden wir tun”, erklärte Marchetti. Die Auswärtstorregel wurde 1965 als Alternative zum Losentscheid oder eines Entscheidungsspiels auf neutralem Boden eingeführt. Immer wieder wurde in der Vergangenheit Kritik an der Regelung laut, so dachte etwa der damalige FIFA-Präsident Sepp Blatter bereits im Herbst 2014 über eine Abschaffung nach.