Europäische Piloten laut Umfrage oft übermüdet im Cockpit

Viele Pilotinnen und Piloten beklagen nach einer Umfrage ihres europäischen Berufsverbandes European Cockpit Association (ECA) uunehmende Übermüdung bei der Arbeit durch zu lange Dienstzeiten und zu kurze Pausen. Drei von vier im Juli befragte Cockpit-Beschäftigte erklärten, sich zwischen den Flugdiensten nicht ausreichend erholen zu können. Ebenso viele hätten mindestens einmal in den vier Wochen der Umfrage einen Sekundenschlaf während des Flugbetriebs erlebt.

Nahezu jeder fünfte Befragte gab an, in den vorangegangenen vier Wochen einen derartigen Entscheid getroffen zu haben. Mehr als 60 Prozent befürchteten Ärger mit ihrer Airline, wenn sie eine derartige Entscheidung verweigern und beispielsweise eine Zwischenlandung zum Crew-Tausch anordnen würden.

Die Austrian Cockpit Association (ACA) wies am Mittwoch darauf hin, dass der Bericht zeigt, dass es sich dabei nicht nur um Probleme während des Sommerbetriebs handelt. Ein Beispiel dafür, wie das Risikomanagement bei Müdigkeit nicht so effektiv umgesetzt wird, wie es sein sollte, ist das Müdigkeits-Reporting. Nur 10,8 Prozent der Pilotinnen und Piloten gaben an, dass ihre Fluggesellschaft aufgrund von Müdigkeitsmeldungen betriebliche Änderungen zur Verbesserung der Sicherheit vorgenommen hat, nur 13,2 Prozent wählten die Option "Das Unternehmen kommuniziert gut mit der Besatzung über Müdigkeitsmeldungen", und nur zwölf Prozent gaben an, dass sie dem Meldesystem ihrer Fluggesellschaft vertrauen, in Österreich waren dies immerhin 21,8 Prozent.