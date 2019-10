Europäische Kulturpreisgala in Wien mit Klima-Appellen

Weitgehend ohne Dissonanzen ist am Sonntag die Europäische Kulturpreisgala in der Wiener Staatsoper über die Bühne gelaufen. Geehrt wurden Stars wie Sophia Loren, Dirigentin Simone Young, Maler Neo Rauch und Bariton Thomas Hampson. Neben der Umweltinitiative "R20 Austrian World Summit" nutzte Designerin Vivienne Westwood die Gala für einen Klimaschutz-Appell - und wurde schlicht wegapplaudiert.

Eine befürchtete Dissonanz hatte das Kuratorium Europäischer Kulturpreis bereits im Vorfeld vermieden: Der mit Belästigungsvorwürfen aus seiner Vergangenheit konfrontierte Sänger Placido Domingo erhielt in diesem Jahr doch keinen Preis für sein Lebenswerk. Stattdessen soll er die Auszeichnung für sein Lebenswerk nun am 3. Oktober 2020 in Bonn erhalten. Vor Wien waren Dresden und Hamburg Schauplätze der Gala zur Verleihung des "Taurus".