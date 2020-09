Europacup-Einnahmen vergrößern Klassenunterschiede in Liga

Die neue Saison der österreichischen Fußball-Bundesliga beginnt, wie die alte geendet hat - im Schatten des Coronavirus. Die Pandemie wird auch 2020/21 für geringe Zuschauerzahlen sorgen und damit die wirtschaftlichen Probleme der Clubs verschärfen. Abhilfe könnte der Europacup schaffen - die Teilnahme an einer Gruppenphase bringt zusätzliche Millioneneinnahmen.

Fix damit planen können bereits Red Bull Salzburg, Rapid und der WAC, Chancen haben noch der LASK und Hartberg. Während sich der Meister dank Red Bull und lukrativen Spielerverkäufen ohnehin in einer Sondersituation befindet, kamen auch der LASK und der WAC dank der Europa-League-Einnahmen aus der Vorsaison bisher relativ gut durch die Krise. Weil Rapid durch das 1:0 gegen Lok Zagreb im schlechtesten Fall in der Europa League steht, sind auch in Wien-Hütteldorf die schlimmsten Sorgen zumindest vorerst beseitigt.