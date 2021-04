Europa nun Weltregion mit den meisten E-Autos

Während der Absatz von Autos im Coronajahr 2020 weltweit zurückgegangen ist, hat es beim Verkauf von E-Autos Zuwächse gegeben. Drei Millionen E-Autos kamen 2020 neu dazu. Inzwischen fahren 10 Millionen strombetriebene Autos weltweit, dazu kommen noch eine Million Kleintransporter und Schwerfahrzeuge und 25 Mio. Zweiräder, schreibt die Internationale Energieagentur IEA. Europa liegt nach einer Verdoppelung der Neuzulassungen mit 1,4 Mio. E-Autos erstmals vor China (1,2 Mio.).

Dazu hat eine Verdoppelung der Zulassungen 2020 beigetragen, während es in China nur einen leichten Anstieg gab. Das laufende Jahrzehnt dürfte einen massiven Anstieg bei den Elektro-Autos auf 145 Millionen mit sich bringen, erwartet die IEA. Das wären dann aber trotzdem erst 7 Prozent aller Fahrzeuge.

Die IEA sieht das große Potenzial von E-Autos am Weg zur CO2-Reduktion, warnt aber vor übertriebenen Erwartungen. E-Fahrzeuge sparen derzeit über den gesamten Zyklus von der Produktion bis zur Verschrottung nur etwa 20 bis 30 Prozent CO2 im Vergleich zu herkömmlichen Fahrzeugen, in Ländern mit umweltfreundlicher Stromproduktion etwa 50 Prozent. 2020 haben E-Fahrzeuge im Vergleich zu einer Nutzung gleichwertiger Fahrzeuge mit Benzin oder Diesel 50 Mio. t CO2-Einsparung gebracht. Das war vor allem den Elektro-Zweirädern in China zu verdanken.