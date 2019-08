Europa League: Vaduz wird hessisch

Rund 2000 Eintracht-Fans werden zum heutigen Europa-League-Spiel in Vaduz erwartet. Das sind mehr als ein Drittel der Einwohnerzwahl.

SGE: Auswärts eine Macht

1.500 Unterstützer folgten der SGE in der zweiten Qualifikationsrunde ins estnische Tallinn. 9.000 Anhängern waren bei dem Spiel in Rom, 15.000 in Mailand, 3.000 in der Ukraine, 12.000 in Bordeaux, 5.000 in London sowie auf Zypern und 7.500 in Porto mit dabei. Die Statistik der Auswärtsfahrer bei internationalen Spielen liest sich fulminant.