Europa in der Schule

HTL Dornbirn veranstaltete EU-Workshop mit Mirjam Dondi.

Frau Mag. Mirjam Dondi, Leiterin des Besuchs- und Informationsdienstes der Ständigen Vertretung Österreichs bei der EU, besuchte letzten Dienstag die HTL Dornbirn im Rahmen der Aktion “Europa an deiner Schule” und die 5aWBT-Klasse kam in den Genuss eines besonders spannenden Vormittages.

Ziel der Aktion “Europa an Deiner Schule – Back to School” ist es, Jugendlichen Einblicke in die Tätigkeiten von EU-Bediensteten zu geben und ihnen den Wert der österreichischen EU-Mitgliedschaft zu vermitteln. „Speziell im Jahr, in dem Österreich den EU-Ratsvorsitz innehat, ist es wichtig, junge Europäerinnen und Europäer einzubinden und ihnen die Grundzüge der Europäischen Union näherzubringen“, so Dondi. Dieses Ziel erreichte der besondere Ehrengast eindeutig – die 5aWBT war begeistert von der leidenschaftlichen und spannenden Art des Referierens und genoss einen abwechslungsreichen und sehr informativen Workshop.