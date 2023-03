Europa im Fokus, attraktives Gehalt

Arbeiten in der EU. Die Union bietet interessante Jobs und die Möglichkeit, sich im europäischen Umfeld zu entwickeln. Eine Option, die viel zu selten wahrgenommen wird.

Die EU-JOB-Information informiert über die sich bietenden vielfältigen Karrieremöglichkeiten in den Institutionen und Agenturen der EU und betreut Bewerberinnen und Bewerber während der komplexen Auswahlverfahren. Sie agiert in enger Kooperation mit der Ständigen Vertretung Österreichs bei der Europäischen Union im Rahmen der Information, Beratung und Betreuung (potenzieller) Interessentinnen und Interessenten, Bewerberinnen und Bewerber sowie Laureatinnen und Laureaten. Der laufende Kontakt mit dem Europäischen Amt für Personalauswahl (EPSO), welches die Auswahlverfahren für die EU-Institutionen durchführt, stellt Informationen aus erster Hand sicher.

Neben der persönlichen Beratung und Betreuung ist die Teilnahme an Karrieremessen und die Durchführung von Informationsveranstaltungen wesentlich, um gezielt über diverse Karrieremöglichkeiten und konkrete Auswahlverfahren zu informieren, heißt es auf der Jobbörse der Republik Österreich, auf der freilich auch andere interessante Jobs im Umfeld der Regierung bzw. bei der Republik Österreich zu finden sind. Berufliche Erfahrung in der EU und mit ihren Institutionen ist aber – da sind sich Fachleute sicher – auch ein Karrierebeschleuniger in der Wirtschaft. Gerade für Unternehmen, die EU-weit bzw. weltweit tätig sind und die durch die Kenntnis der EU-Institutionen sowie der Möglichkeiten im Bereich F&E oder anderer Wirtschaftsprogramme, sind Mitarbeiter mit diesen Skills besonders wertvoll. Beim letzten allgemeinen Auswahlverfahren für Akademikerinnen und Akademiker (ohne Berufserfahrung) konnten die ausgezeichneten österreichischen Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit einem überdurchschnittlich hohen Anteil von 4,3 Prozent aus der sogenannten „Reserveliste“ (Expertinnen-/Expertenpool) einen großen Erfolg erzielen. Der Beschäftigungsstand in der Europäischen Kommission entspricht in etwa dem Bevölkerungsanteil Österreichs mit 1,7 Prozent der Gesamtbevölkerung der Europäischen Union und stellt somit die „geografische Balance“ sicher.