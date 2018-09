Europa führt beim Ryder Cup nach erster Samstag-Session 8:4

Europas Golfstars haben beim 42. Ryder Cup in Paris mit einer erneuten Gala-Vorstellung ihren Vorsprung auf 8:4 ausgebaut und nebenbei auch noch einen Rekord beim Kontinentalvergleich eingestellt. Die Herausforderer gewannen am Samstagvormittag im Le Golf National drei der vier Team-Duelle des Vormittags gegen die Titelverteidiger aus den USA.

Die Europäer haben damit in zwei aufeinanderfolgenden Sessions sieben Siege in Serie geholt. 1981 hatten die Amerikaner in der Nähe von London ebenfalls sieben Matches nacheinander gewonnen.