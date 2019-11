Europa bei Klimaschutzinvestitionen hinter USA und China

Europas Unternehmen blicken immer pessimistischer auf die Konjunktur. Zu diesem Ergebnis kommt der neue Investitionsbericht 2019/2020 der Europäischen Investitionsbank (EIB). Demnach investiert Europa weniger in den Klimaschutz als die USA oder China. Die Infrastrukturinvestitionen stagnieren bei 1,6 Prozent des BIP der EU und sind damit auf dem niedrigsten Stand seit 15 Jahren.

2018 hat die Europäische Union 158 Milliarden Euro in den Klimaschutz investiert. Mit 1,2 Prozent des BIP ist das etwas weniger als in den Vereinigten Staaten (1,3 Prozent) und nur etwas mehr als ein Drittel der chinesischen Investitionen (3,3 Prozent des BIP). Während die USA am meisten in klimabezogene Forschung und Entwicklung investieren, hat China seine Ausgaben kürzlich vervierfacht und die EU damit überholt. Die geringen Ausgaben für klimabezogene F&E gefährden Europas Wettbewerbsfähigkeit, heißt es warnend im Investitionsbericht der EIB.