Eurofighter-Ausschuss: Doskozil weiter gegen Gegengeschäfte

Der frühere Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (SPÖ) kritisiert die von der ÖVP geplante Rückkehr zu Gegengeschäften bei Rüstungsdeals. Er hatte als Minister den Verzicht auf Gegengeschäfte verfügt und sieht sie weiter als "Einfallstor für Korruption", so Doskozil am Donnerstag im Eurofighter-U-Ausschuss. Im Vorfeld sorgten Vorwürfe gegen Edwin Wall für einen Konflikt in der Opposition.

ÖVP-Fraktionschef Andreas Ottenschläger hatte zuvor bekräftigt, dass die Regierung zu Gegengeschäften zurückkehren könnte. Wenn man Kompensationsgeschäfte “enger fassen” und in einen direkten Zusammenhang mit der Produktion der Geräte stellen könne, wäre eine bessere Transparenz und Übersichtlichkeit garantiert, sagte Ottenschläger vor Beginn des Ausschusses.

Doskozil meinte bei seinem Einleitungsstatement im Ausschuss dagegen in Richtung ÖVP, dass Gegengeschäfte bei Rüstungsgeschäften einen Nährboden für Lobbyisten und “Platz für Korruption” bieten. Der heutige burgenländische Landeshauptmann wird am Donnerstag zu seinem Vorgehen gegen Airbus befragt. Doskozil hatte den Eurofighter-Hersteller im Februar 2017 wegen Betrugsverdacht angezeigt.

Gleich eingangs schilderte Doskozil, dass er die “Task Force” des Ministeriums zur Klärung der Eurofighter-Affäre bei seinem Amtsantritt beschleunigt und zur Klärung strafrechtlicher Komponenten auch Anwälte eingebunden habe. Auf politischer Ebene habe er darüber niemanden informiert, sehr wohl aber die Finanzprokuratur – also den Anwalt der Republik – beigezogen.

Zu den vorige Woche aufgetauchten Vorwürfen gegen den früheren Eurofighter-Chefverhandler Edwin Wall wurde Doskozil gleich zu Beginn von Verfahrensrichter Ronald Rohrer befragt. Er konnte dazu aber keine Details nennen, weil er keine weiteren Kenntnisse habe als die von ihm im Zuge der Anzeige bereits vorgetragenen Verdachtsmomente, so der Minister. “Ich habe den Ministerialrat Wall nicht gekannt und kenne ihn auch nicht.” Er gehe aber davon aus, dass die Interne Revision ihren Auftrag ernst genommen und Erhebungen durchgeführt habe.

Der Leiter der Internen Revision im Verteidigungsministerium, Hans Hamberger, hatte vorige Woche den Verdacht in den Raum gestellt, der Eurofighter-Kaufvertrag könnte am Wochenende vor der Unterzeichnung von Wall verändert worden sein. Wall bestreitet das und hält eine solche Vorgehensweise schon vom Ablauf her für nicht möglich.

Im Vorfeld des Ausschusses sorgten die vorige Woche aufgetauchten Vorwürfe gegen den früheren Eurofighter-Chefverhandler des Verteidigungsministeriums, Edwin Wall, für einen Konflikt innerhalb der Opposition. Sowohl JETZT-Abgeordneter Peter Pilz als auch Michael Bernhard (NEOS) kritisierten vor der ersten Befragung, dass die SPÖ der Ladung des pensionierten Beamten nicht zustimmt. Die SPÖ sieht die Staatsanwaltschaft am Zug.

Pilz will die “Causa Wall” am Donnerstag im Ausschuss weiterverfolgen und vermutet eine Manipulation des Eurofighter-Kaufvertrags unter Mitwirkung des damaligen Eurofighter-Chefverhandlers. Diesen Verdacht hatte der Leiter der Internen Revision des Verteidigungsministeriums, Hans Hamberger, vorige Woche im Ausschuss in den Raum gestellt. Wall selbst bestreitet das: Er schließt jede Manipulation aus und sagt, dass eine Änderung des bereits versiegelten Vertrages durch eine Einzelperson schon vom Ablauf her unmöglich gewesen wäre.

Rudolf Plessl von der SPÖ will vor der Ladung Walls dagegen abwarten, ob die Staatsanwaltschaft in der Causa tätig wird. Der Revisionsleiter des Verteidigungsministeriums habe ja angekündigt, die Vorwürfe an die Staatsanwaltschaft zu übermitteln, meinte Plessl. “Da geht es um Rechte, die jedem einzelnen zustehen und die wollen wir auch haben”, verwies Plessl darauf, dass sich Wall – sollte die Staatsanwaltschaft in weiterer Folge gegen ihn ermitteln – der Aussage im Ausschuss entschlagen kann.

Auch Michael Bernhard von den NEOS kritisierte, dass sich ÖVP, FPÖ und SPÖ geweigert hätten, Wall in den Ausschuss zu laden. Der Leiter der Revision im Ministerium habe explizit gesagt, dass es Aufgabe des Ausschusses sei, hier für Aufklärung zu sorgen: “SPÖ, ÖVP und FPÖ versuchen hier zu blockieren.”