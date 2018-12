Eurofighter-U-Ausschuss: (Ex-)Minister kommen im Frühling

Der Eurofighter-Untersuchungsausschuss hat weitere Ladungen beschlossen. Laut Parlamentsangaben sollen im kommenden Frühjahr zwei ehemalige und ein amtierender Verteidigungsminister aussagen.

Gleich zwei hochrangige Politiker werden am 14. März im Ausschuss erwartet: Der neue burgenländische SPÖ-Chef und demnächst auch Landeshauptmann, Hans-Peter Doskozil, sowie sein Nachfolger an der Spitze des Verteidigungsressorts, Mario Kunasek (FPÖ). Unter Doskozil wurde im Februar die Sachverhaltsdarstellung gegen Airbus eingebracht; unter Kunasek steht nun die Entscheidung über die künftige Luftraumüberwachung an.