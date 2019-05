Eurofighter-Fall wird ein Justiz-Fall

Die Causa Eurofighter ist wieder einmal um eine Facette reicher. Die Korruptionsstaatsanwaltschaft hat Justiz-Generalsekretär Christian Pilnacek und Vertreter der Oberstaatsanwaltschaft Wien wegen Amtsbissbrauchs angezeigt. Ihnen wird vorgeworfen, sie hätten das Eurofighter-Verfahren abwürgen wollen. Die Opposition griff die Geschichte dankbar auf und forderte die Suspendierung Pilnaceks.

Justizminister Josef Moser (ÖVP) stellte sich hinter seinen Generalsekretär. “Es gibt derzeit keinen Grund für eine Suspendierung”, sagte Moser am Donnerstag gegenüber der APA. Ein “Abdrehen” des Eurofighter-Verfahrens schloss er aus. Die Anzeige der WKStA beruht laut Berichten von Ö1 und Addendum auf einem Protokoll einer Dienstbesprechung vom 1. April, bei der Pilnacek gesagt haben soll, dass man beim Eurofighter-Verfahren aus verfahrensökonomischen Gründen einen “cut” – also einen Schnitt – ziehen müsse. “Ich mach ein Auge zu, und wir stellen irgendwelche Dinge ein”, wird der Generalsekretär zitiert. Und er soll auch gemeint haben, man hätte die Einstellungen schon vor Jahren vornehmen sollen: “Setzts euch z’samm und daschlogts es, aber das hättet ihr vor drei Jahren machen können.”

Der selbstbewusste Pilnacek, der schon seit vielen Jahren ein mächtiger Mann im Justizressort ist, und die WKStA sind zuletzt auch in der BVT-Affäre aneinandergeraten. WKStA hatte in Eigenregie die umstrittene und letztlich rechtswidrige Hausdurchsuchung beim Verfassungsschutz veranlasst und wurde deswegen von Pilnacek an die Kandare genommen. Sie muss seitdem geplante Hausdurchsuchungen drei Tage vorher an die Oberbehörde melden.