Eurofighter-Ermittlungen gegen Grasser eingestellt

Die Strafverfolgungsbehörden sind mit ihren Ermittlungen gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser in der Causa Eurofighter vorerst baden gegangen. In Stattgebung eines Antrags von Grasser-Anwalt Manfred Ainedter hat das Wiener Landesgericht für Strafsachen ein gegen Grasser gerichtetes Verfahren wegen Geschenkannahme durch Beamte eingestellt. Diese Entscheidung ist nicht rechtskräftig.

Wie die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) am Mittwoch auf APA-Anfrage unter Bezugnahme auf den mit 9. April datierten Gerichtsbeschluss mitteilte, hat sich nach Ansicht des Landesgerichts “der an sich schwach ausgeprägte Anfangsverdacht bislang nicht erhärtet (…), obwohl das Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Wien bereits über sieben Jahre anhängig war”. Nach Übernahme des Verfahrens durch die WKStA Anfang Februar 2019 sei “nunmehr eine strukturierte Ermittlungstätigkeit erkennbar”. Diese könne aber aus Sicht des Landesgerichts “die vorliegenden eklatanten Verstöße gegen das Beschleunigungsverbot – insbesondere die über sieben Jahre lange Inaktivität der Staatsanwaltschaft Wien – nicht sanieren”, hieß es in einer Medienmitteilung der WKStA. Und weiter: “Bei einer derart schwachen Beweislage könne die Verhältnismäßigkeit zwischen Dringlichkeit und Gewicht des Tatverdachtes einerseits sowie Dauer und Intensität des Ermittlungsverfahrens anderseits nicht hergestellt werden, weshalb das Verfahren nach der Beurteilung des Gerichts einzustellen war.”