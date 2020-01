Euro-Solidaritätsdemo für polnische Richter in Warschau

Tausende Richter, Juristen und andere Bürger aus rund 20 Staaten Europas, darunter Österreichs Richter-Präsidentin Sabine Matejka, haben am Samstag in Warschau gegen Gesetzespläne der polnischen Regierung protestiert, die die Unabhängigkeit der Justiz weiter einschränken könnten.

Aus Österreich hatten die Präsidentin der Richtervereinigung, Sabine Matejka, die Präsidentin der Vereinigung europäischer Verwaltungsrichter (AEAJ), Edith Zeller, sowie ein weiterer Kollege die Teilnahme am Protestzug angekündigt. Der Protest richte sich gegen die jüngsten "weiteren Schritte, um in die Unabhängigkeit der Rechtsprechung einzugreifen", so Matejka am Freitag gegenüber der APA.