Euro-Gruppe beunruhigt wegen Italiens Budgetplänen

Die Euro-Finanzminister haben sich bei Beratungen am Montag in Luxemburg besorgt über Italiens Budgetpläne gezeigt. "Nach der Beurteilung, die sich derzeit ergibt, ist das nicht kompatibel mit dem Stabilitäts- und Wachstumspakt", sagte der für den Euro zuständige Kommissionsvize Valdis Dombrovskis.

EU-Wirtschaftskommissar Pierre Moscovici sagte, ein Defizit von 2,4 Prozent stelle eine “bedeutende Abweichung” von den bisherigen Budget-Verpflichtungen Italiens dar. Öffentliche Ausgaben seien zwar populär, doch am Ende müssten die Italiener auch dafür bezahlen.

Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) sagte, er vertraue darauf, dass sich Tria mit einer vernünftigen Verhandlungsstrategie in Italien durchsetzt. “Wir haben in der Europäischen Union Regeln. Wir gehen davon aus, dass wir uns an Regeln halten”, sagte Löger. Österreich und viele andere Euro-Staaten würden die Regeln einhalten.