EuGH verurteilt Polen wegen Zwangspensionierung von Richtern

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat Polen wegen der Zwangspensionierung von Richtern an ordentlichen Gerichten verurteilt.

Die polnischen Vorschriften vom Juli 2017 verstoßen gegen EU-Recht, entschieden die EU-Richter am Dienstag in Luxemburg. Die EU-Kommission, die über die Einhaltung von EU-Recht wacht, hatte gegen die rechtskonservative Regierung in Warschau geklagt (Rechtssache C-192/18).