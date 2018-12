EuGH entscheidet über "Brexit"-Umkehr am Montag

Das EuGH-Urteil zur Möglichkeit eines einseitigen Rückzug des Brexit-Antrags durch die Briten wird bereits kommenden Montag verkündet, teilte der Gerichtshof in Luxemburg am Donnerstag mit. Der EuGH-Generalanwalt Manuel Campos Sanchez-Bordona hatte vor zwei Tagen erklärt, Großbritannien könnte den Austrittsantrag nach Artikel 50 des EU-Vertrags einseitig zurückziehen.

In 80 Prozent folgen die EuGH-Richter der Meinung des Generalanwalts. Damit erhöht sich auch die Spannung vor der für Dienstag nächster Woche angesetzten Parlamentsabstimmung über den von der britischen Premierministerin Theresa May mit der EU ausverhandelten Ausstiegs-Deal. Bereits jetzt ist mehr als unsicher, ob das britische Unterhaus dem Abkommen zustimmt. Der Austritt Großbritanniens ist planmäßig am 29. März 2019 vorgesehen.