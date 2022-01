EU will "Frühjahrsputz" fürs Internet

Mit ihrem Gesetz gegen Online-Riesen, dem Digital Services Act (DSA), will die EU im Internet aufräumen, die Sicherheit für die Bürger erhöhen und Wettbewerb fördern. Das Europaparlament stimmt am Donnerstag über das Gesetz ab und bereitet damit den Weg für weitere Verhandlungen mit den EU-Mitgliedstaaten und der EU-Kommission. Der DSA verleihe dem Internet "eine Art Frühjahrsputz", formulierte es im Vorfeld die ÖVP-Europaabgeordnete Barbara Thaler.

Online-Verkäufe werden bisher über die E-Commerce-Richtlinie der EU reguliert, die mittlerweile mehr als 20 Jahre alt ist. Daher sollte der DSA auch eine zeitgemäße Antwort auf die aktuellen Probleme mit dem Produktverkauf im Internet geben. "Was in der Fußgängerzone beim shoppen erlaubt ist, soll auch online erlaubt sein. Was offline verboten ist, soll auch online verboten sein", sagte Thaler. Für die Kontrollen soll nach bisherigem Stand in erster Linie die EU-Kommission zuständig sein.