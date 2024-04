EU will bessere Infrastruktur für Radfahrer

Bessere Wege, mehr Stellplätze, weniger Tote: Die EU will deutlich bessere Bedingungen für Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer schaffen. "Wir verpflichten uns, die sichere und kohärente Fahrradinfrastruktur in ganz Europa erheblich auszubauen", heißt es in einer am Mittwoch in Brüssel beschlossenen Erklärung, die rechtlich unverbindlich ist.

Unterschrieben wurde sie von Vertretern der EU-Staaten, der EU-Kommission und des Europaparlaments. Unter anderem soll für mehr Sicherheit ausreichend Platz für Radfahrer geschaffen und durch physische Barrieren Radwege vom weiteren Straßenverkehr getrennt werden.

Darüber hinaus möchte die EU sicherstellen, dass es sichere Fahrradabstellplätze vor allem an Bahnhöfen und Busbahnhöfen gibt. Zudem soll mehr gegen Fahrraddiebstähle unternommen werden. Auch Fernreisen mit dem Rad sollen demnach einfacher werden, etwa indem es mehr Möglichkeiten geben soll, Fahrräder in Bussen und Zügen zu transportieren.

Ein besonderes Augenmerk soll auch darauf gelegt werden, dass ältere Menschen sicher Fahrrad fahren können. Die EU-Vertreter versprechen: "Wir verpflichten uns, die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um diese Radverkehrspolitik und -strategien so schnell wie möglich umzusetzen." Auch Unternehmen sind in der Erklärung dazu angehalten, für ihre Mitarbeitenden gute Bedingungen bereitzustellen, um mit dem Rad zur Arbeit zu kommen.