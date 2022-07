EU-Wettbewerbshüter durchsuchten mehrere Essenslieferdienste

Die EU-Wettbewerbshüter haben die Büros der Mjam-Mutter Delivery Hero in Berlin und des erst kürzlich übernommenen spanischen Wettbewerbers Glovo wegen des Verdachts der Kartellbildung durchsucht. Man arbeite vollumfänglich mit der EU-Kommission zusammen, um bei den Ermittlungen zu unterstützen, teilten die Essenslieferdienste Delivery Hero wie auch Glovo am Mittwoch mit.

Die Durchsuchungen bedeuteten nicht, dass man tatsächlich gegen Wettbewerbsrecht verstoßen habe und nehme auch nicht das Ergebnis der Ermittlungen vorweg. Delivery Hero hatte erst am Montag die an Silvester bekanntgegebene Glovo-Übernahme für 780 Mio. Euro vollzogen. Zuvor hielten die Berliner bereits 44 Prozent an dem mit rund 2,3 Mrd. Euro bewerteten Start-up.