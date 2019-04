EU-Wahlkampfauftakt der FPÖ

Der FPÖ-Wahlkampfauftakt zur EU-Wahl findet ab 16:30 Uhr mit Reden von Spitzenkandidat Harald Vilimsky und FPÖ-Bundesparteiobmann Heinz-Christian Strache statt. VOL.AT überträgt live.

Die FPÖ plakatiert für den EU-Wahlkampf im Doppelpack: Auf Sujets der ersten Welle, die am Dienstag in einer Pressekonferenz präsentiert wurden, ist zum einen Spitzenkandidat Harald Vilimsky mit dem Slogan “FPÖ voten gegen Asylchaoten” zu sehen. Auf weiteren Motiven wird Parteichef und Vizekanzler Heinz-Christian Strache Platz eingeräumt, der Österreich “schützen” will.