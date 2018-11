EU-Wahl: Timmermans als Spitzenkandidat der Sozialdemokraten

Der Niederländer Frans Timmermans soll Spitzenkandidat der Sozialdemokraten für die Europawahl 2019 und damit Anwärter auf den Posten des EU-Kommissionspräsidenten werden. Dies teilte die Sozialdemokratische Partei Europas am Montag in Brüssel mit. Mitbewerber Maros Sefcovic habe sich hinter Timmermans gestellt, hieß es in einer Erklärung der SPE.

Sowohl Timmermans als auch Sefcovic sind derzeit Vizepräsidenten der EU-Kommission. Die Spitzenkandidaten der großen europäischen Parteien haben Chancen, Nachfolger des Luxemburgers Jean-Claude Juncker im Herbst 2019 an der Spitze der mächtigen EU-Behörde zu werden. Nötig ist dafür eine Mehrheit im Europaparlament. Derzeit werden den Sozialdemokraten allerdings Verluste vorhergesagt.