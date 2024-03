EU-Wahl - Rackete: Transformation erfordert Umverteilung

"Wenn wir die Transformation unserer Gesellschaft schaffen wollen, muss sie mit klarer Umverteilung verbunden sein", betonte die Spitzenkandidatin der deutschen Linken für das EU-Parlament, Carola Rackete, im Interview mit der APA. Sie begreife sich sehr stark als Europäerin, da sie in vier europäischen Ländern gelebt und gearbeitet habe. Sie kandidiere für das EU- und nicht das deutsche Parlament, da sie in Brüssel ein "Demokratiedezifit" und "viel Verbesserungsbedarf" sehe.

Die Aktivistin war im Sommer 2019 bekannt geworden, als sie als Kapitänin der Sea-Watch 3 aus Libyen kommende Flüchtende gegen den Willen der italienischen Behörden nach Lampedusa rettete. "Ja, ich werde noch gelegentlich darauf angesprochen", sagt sie. Sie sei eigentlich Ökologin, und habe viel im Polargebiet auf Schiffen und in Forschungsprojekten mitgearbeitet. "Wichtig ist, dass wir nicht denken, es gibt Leute, die sich für soziale und humanitäre Themen einsetzen, und andere für die Natur, weil das ja extrem verknüpft ist", betont sie. "Soziales und Ökologisches gehört zusammen."

"Wir müssen unsere Wirtschaft umstellen, innerhalb planetarer Grenzen verbrauchen und das, was wir haben, gerecht verteilen. Das wird in unserem wachstumsbasierten Wirtschaftssystem nicht funktionieren, diese Analyse teile ich mit der Linken", sagt sie auf die Frage, warum sie nicht beispielsweise für die Grünen kandidiert. Der geplante Strukturwandel der Wirtschaft und die Energiewende müssten "damit einhergehen, dass wir wieder mehr kommunalisieren und beispielsweise die Energieproduktion in Bürgerhand bringen, anstatt sie großen Konzernen zu überlassen".