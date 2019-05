EU-Wahl-Programme in Ö laut Experten wenig verständlich

Die Europawahlprogramme der österreichischen Parteien sind für Laien nur wenig verständlich. Dies zeigt eine Studie der deutschen Universität Höhenheim und der clavis Kommunikationsberatung. In den Programmen fänden sich Schachtelsätze mit bis zu 63 Wörtern, englische Fachbegriffe wie "Anti-Tax-Avoidance-Directive" (NEOS) und Sprachmischmasch wie "Better Regulation-Strategie" (ÖVP).

Wahlprogramm der SPÖ am verständlichsten

Das SPÖ-Programm, das mit 23.000 Wörtern auch das umfangreichste ist, sei noch am verständlichsten, während jenes der NEOS fast so schwer verständlich sei wie eine wissenschaftliche Doktorarbeit. Mit Hilfe einer Analysesoftware hatten die Experten nach überlangen Sätzen, Fachbegriffen und Fremdwörtern gesucht. Anhand dieser und weiterer Merkmale bilden sie den “Hohenheimer Verständlichkeitsindex” (HIX), der von 0 (schwer verständlich) bis 20 (leicht verständlich) reicht. Im Durchschnitt erreichten die österreichischen Wahlprogramme einen Wert von 8,4 Punkten, was immerhin um 0,3 Punkte mehr ist als der Durchschnittswert der deutschen Europawahlprogramme.