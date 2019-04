EU-Wahl: Meinungsforscher erwarten ÖVP auf Platz eins

Die Platzierung der Parteien bei der EU-Wahl ist für Meinungsforscher Wolfgang Bachmayer (OGM) "ziemlich aufgelegt". Auf dem ersten Platz sieht er ebenso wie Politologe Peter Filzmaier und Politikberater Thomas Hofer die ÖVP. "Alles andere wäre eine unglaubliche Überraschung", sagte der OGM-Chef im Gespräch mit der APA. Auf Platz zwei erwartet er die SPÖ, dahinter die FPÖ, gefolgt von den NEOS.

Noch nicht klar ist für Bachmayer, der betonte, selbst noch über keine Erhebungsdaten zu verfügen, wie sich die “ungewöhnliche Strategie der Doppelspitze” der ÖVP auswirkt. Üblicherweise sei das etwas, was man in Wahlkämpfen “eher vermeidet”. Der Plan könnte aber aufgehen, da mit Spitzenkandidat Othmar Karas der “linke Flügel” der ÖVP abgedeckt werde, während Listenzweite Karoline Edtstadler die “ein bisschen mit Law and Order anzusprechenden” ÖVP-Wähler bediene.