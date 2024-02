EU-Wahl - Grüne Reintke warnt vor europakritischen Allianzen

Die Co-Spitzenkandidatin der Europäischen Grünen Theresa "Terry" Reintke befürchtet, dass die Europäische Volkspartei (EVP) mit rechtspopulistischen und europakritischen Parteien Allianzen bilden könnte. Das EU-Parlament funktioniere anders als nationale Parlamente, wo es eine klare Regierung und Opposition gebe: "Im EU-Parlament werden mit wechselnden Mehrheiten Entscheidungen gefällt, das funktioniert nur mit konstruktiven Abgeordneten", sagt sie im Interview mit der APA.

Das Gesetz zur Wiederherstellung der Natur, das Teil des von Ursula von der Leyens initiierten Europäischen Green Deals ist, wurde nach langem Tauziehen am Dienstag mit knapper Mehrheit und einem Teil der EVP-Abgeordneten vom EU-Parlament angenommen. Dass ihre Landsfrau für eine weitere Amtsperiode kandidiert, findet die Deutsche nicht überraschend. "Überraschend ist, wie die eigene Partei sie frontal angreift. Es gibt Kräfte in der EVP, die den Green Deal zurückdrehen wollen, die ein europakritischeres Profil wollen."

Am wichtigsten ist für Reintke aber, dass die EU "in einer unsicheren Welt mit Leuten wie (Russlands Präsident Wladimir, Anm.) Putin", aber auch bei einem möglichen Wahlsieg von Donald Trump in den USA im Herbst handlungsfähig bleibe. "Jeder Mitgliedstaat kann gerade in außen- und sicherheitspolitischen Fragen die gesamte EU blockieren." Auch bei der Erweiterungsdebatte könne man das nicht zulassen. Ungarns Präsident Viktor Orbán hatte mehrfach Entscheidungen mit seinem Veto blockiert, unter anderem zum Start von Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine.