EU-Wahl-Debatte mit Spitzenkandidaten im Europaparlament

Der EU-Wahlkampf tritt in die finale Phase ©APA (AFP)

Im EU-Parlament in Brüssel treffen am Mittwochabend die Spitzenkandidaten der Parteien für die Europawahl zu einer Debatte aufeinander (21.00 Uhr). An der Diskussion nehmen der Konservative Manfred Weber (CSU), der Sozialdemokrat Frans Timmermans, die Liberale Margarete Vestager und die Grüne Ska Keller teil.

Hinzu kommen der belgische Gewerkschafter Nico Cué für die Europäische Linke und der Tscheche Jan Zahradil für die Allianz der Konservativen und Reformer in Europa (Akre). Alle Spitzenkandidaten wollen nach der Europawahl vom 23. bis zum 26. Mai Nachfolger von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker werden. Die EU-Staats- und Regierungschefs halten sich aber offen, ob sie tatsächlich einen Spitzenkandidaten zum nächsten Kommissionschef machen.