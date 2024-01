EU-Vorsitzland Belgien empfängt Kommission

Zum Start seiner EU-Ratspräsidentschaft lädt das Vorsitzland die EU-Kommissionsmitglieder traditionell zu einem Antrittsbesuch ein. Dieser findet am Freitag im Brüsseler Palais Egmont statt, da Belgien mit 1. Jänner den Ratsvorsitz turnusmäßig von Spanien übernommen hat. Wegen einer Gedenkveranstaltung für Ex-Kommissionspräsident Jacques Delors in Paris wird erst am Nachmittag gestartet. Nach Diskussionen zu den Schwerpunkten der kommenden sechs Monate gibt es ein Konzert.

Nach Eröffnungsreden des belgischen Premierministers Alexander De Croo und Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen finden inhaltliche Diskussionen in thematischen Gruppen statt. Im Zentrum werden dabei geopolitische Themen wie die Lage in Nahost und der Ukraine, aber auch EU-interne Dossiers stehen. Eine Priorität der Belgier ist, die EU mit Reformen zukunftsfit zu machen und auf eventuelle Erweiterungen vorzubereiten. Zum abendlichen Konzert mit Musikerinnen und Musikern aus allen Landesteilen werden auch Belgiens König Philippe und Königin Mathilde erwartet.