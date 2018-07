EU-Vorsitz startete in Brüsseler U-Bahn mit Mozart

Der österreichische EU-Ratsvorsitz hat in Brüssel mit einem Konzert des niederösterreichischen Bläserensembles "Primus Brass" in der U-Bahn-Station "Schuman" im EU-Viertel begonnen. Das Sextett gab dabei Klassiker wie Mozarts "Eine kleine Nachtmusik" zum Besten. Passanten bekamen Mozartkugeln und andere heimische kulinarische Köstlichkeiten mit auf ihren Arbeitsweg.

Im Laufe des Tages werden mit Lautsprechern auch das EU-Ratsgebäude, der Europäische Auswärtige Dienst und weitere U-Bahn-Stationen in Brüssel sowie ab Mittag auch das Europaparlament in Straßburg beschallt. Auf dem Programm stehen heimische Klassiker von Haydn, Opus und Falco. Am Abend tritt das “Primus Brass Ensemble” noch beim Brüsseler “Midsummer Mozartiade Festival” auf.