EU-Vorsitz - Laut UNHCR wenig Fortschritte bei Asylpolitik

Migration war zwar einer der Schwerpunkte des auslaufenden österreichischen EU-Ratsvorsitzes, "maßgebliche Beschlüsse" gab es im letzten halben Jahr jedoch nicht, sagte Christoph Pinter, Leiter des Österreich-Büros des UNO-Flüchtlingshochkommissariat (UNHCR) im Gespräch mit der APA. Enttäuscht zeigte er sich über fehlende Fortschritte bei der Arbeit an einem gemeinsamen europäischen Asylsystem.

Fronten “sehr verhärtet”

Seit 1999 bemühen sich die EU-Staaten um die Vergemeinschaftung der Asylpolitik. Vorschläge lägen bereits am Tisch, die Verhandlungen seien aber “ins Stocken geraten”, was hauptsächlich an der fehlenden Solidarität zwischen den Mitgliedsländern liegt, erklärte Pinter. Die Bundesregierung habe offenbar “keinen Mehrwert” darin gesehen, das Thema gemeinsame Asylpolitik weiter zu verhandeln, weil die Fronten “sehr verhärtet” sind. “Wir sehen, dass die Situation sehr schwierig ist, hätten uns aber doch gewünscht, dass die österreichische Regierung stärker versucht, eine Brückenbauerfunktion einzunehmen”, so der Chef des UNHCR-Büros in Österreich.