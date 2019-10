EU-Vertragsverletzungsverfahren wegen Tierversuchsgesetz

Die Europäische Kommission leitet wegen der Umsetzung der EU-Richtlinie zum Schutz der für wissenschaftliche Zwecke verwendeten Tiere im Tierversuchsgesetz (TVG) 2012 ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Österreich ein. Österreich habe die Richtlinie "nicht gänzlich zufriedenstellend in nationales Recht übertragen", teilte die Kommission am Donnerstag mit.

Österreich hat die EU-Richtlinie mit dem Anfang 2013 in Kraft getretenen TVG in nationales Recht umgesetzt. Demnach dürfen Tierversuche in Österreich nur durchgeführt werden, wenn es keine Alternativen dazu gibt, mit der geringstmöglichen Zahl an Tieren und mit minimaler Belastung. Tierversuche, die an Hochschulen und wissenschaftlichen Einrichtungen durchgeführt werden, müssen vom Wissenschaftsministerium genehmigt werden, das dabei von einer Expertenkommission beraten wird. Für die Genehmigung aller anderer Tierversuche sind die jeweiligen Länderbehörden zuständig.