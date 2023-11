EU-Verteidigungsminister beraten über Hilfe für Ukraine

Ganz oben auf der Agenda des Treffens der Verteidigungsministerinnen und -minister stehen am Dienstag in Brüssel die Lage in der Ukraine und im Nahen Osten. Besprochen werden auch Reaktionen der EU auf die zunehmenden sicherheits- und verteidigungspolitischen Herausforderungen wie der Start der schnellen Eingreiftruppe sowie Munitionslieferungen und zusätzliche militärische Hilfe für die Ukraine. Österreich wird von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) vertreten.

Das Treffen startet mit einem Arbeitsfrühstück mit NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Die schnelle Eingreiftruppe (Rapid Deployment Capacity) soll 2025 einsatzbereit sein. Geplant ist, dass 5.000 Soldatinnen und Soldaten eine schnellere Reaktion der EU auf Krisen bieten. Nicht nach Plan läuft laut Brüsseler Diplomaten die Bereitstellung von Munition an die Ukraine: Von der bis 2024 geplanten einer Million Schuss ist derzeit rund ein Drittel bereitgestellt. Das Ziel dürfte damit nicht erreichbar sein. Auch der Vorschlag des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell, von 2024 bis 2027 zusätzliche 20 Milliarden Euro militärische Hilfe für die Ukraine zu mobilisieren, dürfte nicht rasch umgesetzt werden. Er wird von einigen Mitgliedstaaten kritisch gesehen, und dürfte überarbeitet werden.