EU-Verteidigungs- und Außenminister beraten sich in Helsinki

In Helsinki kommen diese Woche die Verteidigungs- und Außenminister der Europäischen Union zu informellen Beratungen zusammen, um über neue und alte Bedrohungen und heiße und kalte Konfliktgebiete zu sprechen. Österreich wird bei den von der finnischen EU-Ratspräsidentschaft organisierten Treffen durch Verteidigungsminister Thomas Starlinger und Außenminister Alexander Schallenberg vertreten.

Am Donnerstag finden zwei Sitzungen zu den Auswirkungen des Klimawandels auf die Verteidigung und koordinierte Präsenz auf See statt. Ein weiteres von Finnland in den Fokus gerücktes Thema, nämlich hybride Bedrohungen, wird bei einem abschließenden Arbeitsmittagessen diskutiert. Für Verteidigungsminister Starlinger sind diese für die EU und in der österreichischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik "von zentraler Bedeutung", wie er im Vorfeld der APA mitteilte.