EU verliert jedes Jahr 825 Mrd. Euro an Steuereinnahmen

Der EU geht jedes Jahr mehr Geld an potenziellen Steuereinnahmen verloren, als von der EU-Kommission für den 750 Milliarden Euro schweren Aufbaufonds zur Bewältigung der Coronakrise vorgesehen sind. "Sagenhafte" 825 Milliarden Euro sind es laut dem ÖVP-EU-Abgeordneten Othmar Karas, die durch Steuerflucht, Steuervermeidung und Steuerbetrug nicht eingehoben werden können.

"Das ist ein enorm wichtiger Schritt in die richtige Richtung im Kampf gegen Steuerbetrug, Steuerhinterziehung und Steuervermeidung", so Karas. Der Unterausschuss werde "die Arbeit der bisherigen vier Sonder- und Untersuchungsausschüsse in diesem Bereich konsequent und unermüdlich fortführen", ist er überzeugt. "Wir werden weiterhin schonungslos den Finger in diese Wunde legen."