EU verlängert Russland-Sanktionen wegen Ukraine-Konflikt

Die EU verlängert die im Ukraine-Konflikt verhängten Sanktionen gegen Russland um weitere sechs Monate. Die Strafen umfassen Reisebeschränkungen und das Einfrieren von Vermögen von 155 Russen und Ukrainern sowie 44 Firmen, wie die EU-Mitgliedsländer unter dem österreichischen Ratsvorsitz mitteilten. Außerdem verurteilten die EU und die USA die von Separatisten geplanten Wahlen in der Ostukraine.

Die geplanten Wahlen im von prorussischen Separatisten besetzten Osten der Ukraine wurden von der EU und den USA verurteilt. Da in Wirklichkeit Russland in den selbst ernannten “Volksrepubliken” Donezk und Luhansk das Sagen habe, seien freie und faire Wahlen in diesen Gebieten unmöglich, erklärte das US-Außenministerium am Mittwoch (Ortszeit).