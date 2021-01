EU verdonnert Tiroler Computerspielentwickler zu Geldstrafe

Der Tiroler Computerspieleentwickler Koch Media soll ebenso wie Valve und vier andere Verleger von Videospielen nach dem Willen von EU-Wettbewerbshütern eine Strafe in der Höhe von insgesamt 7,8 Mio. Euro zahlen. Wie die EU-Kommission am Mittwoch mitteilte, sei gegen EU-Kartellrecht verstoßen worden. Valve besitzt und betreibt die bekannte Spieleplattform Steam. Zu den weiteren betroffenen Firmen gehören den Angaben zufolge Bandai Namco, Capcom, Focus Home und ZeniMax.

Valves Strafe in der Höhe von 1,6 Mio. Euro sei im Gegensatz zu den Strafen für die anderen betroffenen Unternehmen nicht um 10 bis 15 Prozent reduziert worden, da der Steam-Betreiber nicht wie die anderen Firmen mit der EU-Kommission zusammengearbeitet habe, hieß es. Koch Media mit Sitz in Höfen in Tirol muss 977.000 Euro zahlen.