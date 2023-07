EU und Neuseeland unterzeichneten Freihandelsabkommen

Vertreter der EU und Neuseelands haben am Sonntag ein Freihandelsabkommen unterschrieben. Zudem ist Neuseeland künftig Teil des milliardenschweren Forschungs- und Austauschprogramms Horizon Europe, teilte die EU-Kommission mit. Das EU-Parlament ist als nächstes am Zug. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sprach bei der Unterzeichnung davon, dass der Handel zwischen den beiden Partnern durch das Abkommen um geschätzt 30 Prozent zunehmen könnte.

EU-Investitionen in Neuseeland könnten um bis zu 80 Prozent zunehmen, sagte EU-Kommissionsvize Valdis Dombrovskis. Allein die Exporte aus der EU nach Neuseeland könnten nach Angaben der EU-Staaten um bis zu 4,5 Milliarden Euro pro Jahr wachsen. Für Unternehmen sind den Angaben zufolge bereits im ersten Jahr Zolleinsparungen in Höhe von rund 140 Millionen Euro möglich. Das Abkommen soll 2024 in Kraft treten können.

Die EU-Kommission und etwa auch Deutschland und das derzeitige EU-Ratsvorsitzland wollen derzeit auch das schon lange ausverhandelte aber gerade in Österreich umstrittene Freihandelsabkommen mit dem Mercosur-Raum in Südamerika implementieren. "Es gibt das Zeitfenster der Präsidentschaft von Lula und die Spanier wollen das unbedingt hinkriegen", sagte der Wirtschaftsdelegierte in Brasilien, Günther Sucher, im APA-Gespräch. Doch zuletzt mehrten sich kritische Stimme in Südamerika. Die heimische Regierung ist zudem auf Basis eines Parlamentsbeschlusses zu einem Nein zum Abkommen verpflichtet.