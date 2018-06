EU und Kanada erwägen Schutzmaßnahmen wegen US-Zöllen

Nach dem Inkrafttreten neuer US-Zölle auf Stahl und Aluminium bereiten die Handelspartner der Schutz der eigenen Firmen vor. EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström sagte am Montag, entsprechende Maßnahmen für die heimische Industrie könne es bereits ab Juli geben. Auch die kanadische Regierung erwägt solche Schritte. Mexiko beschwert sich wie die EU und Kananda bei der WTO.

In Kanada wollte sich Ministerpräsident Justin Trudeau am Montag mit Wirtschaftsvertretern treffen, um über die US-Zölle zu sprechen. Zuvor sollte sich einem Insider zufolge das Kabinett mit Schutzmaßnahmen für die Wirtschaft beschäftigen. Außenministerin Chrystia Freeland hatte am Wochenende erklärt, dass es ein ähnliches Hilfspaket wie für die Holzindustrie geben könnte. Damals warfen die USA Kanada unerlaubte Subventionen vor und erließen Zölle von 20 Prozent. Kanada hatte bereits im vergangenen Jahr ein Hilfspaket für die Holzindustrie geschnürt, nachdem die US-Regierung Zölle erlassen hatte.

Mexiko strebt wegen der US-Strafzölle auf Stahl und Aluminium ein Streitschlichtungsverfahren bei der Welthandelsorganisation (WTO) an. Die neuen Zölle verstoßen nach Auffassung der mexikanischen Regierung unter anderem gegen das Allgemeine Zoll- und Handelsabkommen (GATT), wie das Wirtschaftsministerium am Montag mitteilte.

Wenige Tage vor dem Gipfeltreffen der sieben führenden Industrienationen (G-7) heizte US-Präsident Donald Trump den Streit an. Er warf China und Kanada Handelsbarrieren auf Agrarprodukte vor. “Inakzeptabel!”, twitterte er. In dem Zusammenhang kritisierte er chinesische Aufschläge auf Sojabohnen. Die britische Premierministerin Theresa May dagegen kritisierte ihrem Sprecher zufolge die US-Zölle in einem Telefonat mit Trump als “ungerechtfertigt und sehr enttäuschend”.