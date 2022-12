EU und Chile wollen Handelspartnerschaft weiter ausbauen

Die Europäische Union und der südamerikanische Staat Chile bauen ihre Handelsbeziehungen aus. Durch ein erweitertes Rahmenabkommen, das am Freitag beschlossen wurde, rechnet die EU-Kommission in den kommenden fünf Jahren mit mehr Exporten im Wert von bis zu 4,5 Mrd. Euro. Künftig seien 99,9 Prozent der EU-Ausfuhren nach Chile zollfrei, teilte die Behörde mit. Einzige Ausnahme sei Zucker.

Das Abkommen verbessere den Zugang zu kritischen Rohstoffen beziehungsweise sauberen Kraftstoffen und sichere wertvolle Arbeitsplätze in Österreich, betonte Arbeits- und Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP) in einer Aussendung. "Das Modernisierungsabkommen mit Chile ist enorm wichtig, um einerseits unsere Versorgung mit kritischen Rohstoffen aus Chile zu verbessern, die wir für die grüne Energiewende brauchen, vor allem Lithium und Kupfer", so der Minister. Andererseits wolle das Land bis 2050 zu den drei weltgrößten Exporteuren für Grünen Wasserstoff gehören und soll in Zukunft auch die EU beliefern.